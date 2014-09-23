ЕС ввел в обращение новые купюры €10: обновили элементы защиты, поставили подпись Марио Драги

Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 23 сентября, запустил в обращение новые купюры достоинством в €10, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. «Важно, чтобы каждый, кто пользуется банкнотами евро мог продолжать делать это с полной уверенностью», — поясняется в пресс-релизе необходимость ввода новых купюр.

С 23 сентября новые банкноты будут выдаваться в банках и банкоматах на территории всех стран еврозоны. Главное отличие новых купюр заключается в обновленных элементах защиты и некоторых изменениях в дизайне. Для того, чтобы у пользователей не было вопросов по поводу новых банкнот, на сайте ЕЦБ видео на 23 языках, в котором рассказывается об особенностях обновленных €10.



Новая банкнота сохранила размер и цветовую гамму своей предшественницы. По обеим сторонам банкноты нанесены рельефные линии. Сама поверхность покрыта специальным лаком, и это делает ее более гладкой. На обновленной купюре виден портрет героини древнегреческой мифологии — Европы. Ее изображение можно будет увидеть в виде водяного знака и на голографической вертикальной полосе.

На новых банкнотах, кроме того, будет заменена подпись президента ЕЦБ. На всех €10 предыдущих образцов была подпись француза Жана-Клода Трише, возглавлявшего регулятор с 2003 по 2011 год. На новых расписался уже действующий глава ЕЦБ итальянец Марио Драги. Надпись «евро» на новой банкноте выполнена теперь не только латинским и греческим шрифтом, но и кириллицей, что объясняется вступлением в ЕС Болгарии в 2007 году.

ЕЦБ заверил, что заранее снабдил новыми банкнотами производителей и поставщиков банковского счетного оборудования, а также торговые автоматы. Своевременно было модернизировано программное обеспечение. В ближайшие несколько недель в обращении окажутся 4,3 млрд обновленных €10.

Банкноты старого образца продолжат находиться в обращении до их постепенной замены на новые купюры достоинством €10.