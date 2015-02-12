Рубль дорожает на международных торгах — инвесторы ждут итоги минских переговоров

В четверг утром рубль сильно падает в ожидании результатов минских переговоров. Так, к 10:52 по мск, по данным портала investing.com, пара USD/RUB торговалась на уровне 66,258 (рост на 1,71%), а пара EUR/RUB также выросла до 75,275 (рост на 1,78%). В это время курс доллара на Московской бирже составляет 66,57 руб., курс евро — на отметке 75,45 руб. по данным на сайте биржи.

Участники рынка в ожидании результатов минской встречи по вопросу решения украинского конфликта. Переговоры длятся уже более 14 часов и, по последним сообщениям, до сих пор не закончены.

На фоне самых различных оценок предстоящих итогов переговоров рубль то дорожает, то дешевеет. Пока никакой ясности в решении политиков нет, трудно судить о характере будущего «Судя по последним новостям, реакция будет положительной, хотя окончательной ясности в данном деле пока не наблюдается. Она появится лишь тогда, когда будут обнародованы условия мирного соглашения», — считает аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова.

Прежде ИТАР-ТАСС сообщал, что подготовленный в Минске документ подразумевает прекращение огня на Украине с 14 февраля 2015 года.

По мнению некоторых аналитиков, если договоренности удивят трейдеров и инвесторов, то курсы валют на московской бирже упадут сразу на 3-5 руб. Мы вполне можем увидеть сегодня доллар за 60 рублей и евро за 70.