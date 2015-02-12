Евро дешевеет после безрезультатных переговоров Еврогруппы

В четверг утром курс европейской валюты против доллара падает — после итогов прошедшего в ночь на четверг внеочередного заседания Еврогруппы. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, к 8:24 по мск пара EUR/USD упала до уровня 1,1311 (падение на 0,21%), на предыдущем закрытии пара торговалась на отметке 1,1335 (по данным investing.com). В то же время курс доллара к иене снизился до уровня 120,28 иены с уровня 120,44 на закрытии.

Внеочередное заседание совета министров финансов Еврогруппы завершилось без принятия каких-либо итоговых решений и соглашений, поэтому инвесторы реагируют однозначно и снижают курс евро. На встрече министр финансов Греции Яннис Варуфакис представил свои предложения по решению проблемы задолженности, но пока никаких результатов не добился. В Афинах надеются, что соглашение подпишут на следующей встрече Еврогруппы - 16 февраля. Сейчас все участники рынка ждут результатов минских переговоров - пока ситуация с ценами на нефть и с курсами валют относительно стабильная, никаких резких изменений не было.

