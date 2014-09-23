Азиатские рынки: несинхронное плавание

Обстановка на рынках АТР меняется сегодня очень разнонаправленно после того, как были опубликованы данные о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая. Предварительное значение PMI в сентябре составило 50,5 пункта (в августе было 50,2), это выше среднего значения в 50 пунктов (именно это среднее предсказывали аналитики). Соответственно, на оптимистичной китайской статистике вырос, например, Shanghai Composite (+0,7%). Сводный индекс региона (без отдыхающей сегодня Японии) MSCI практически не изменился. На 0,1% снизился Hang Seng, на 0,5% просел KOSPI. Прибавил австралийский индекс S&P/ASX 200(+0,5%).