Отчеты и прогноз МЭА снижают нефтяные котировки

Во вторник днем цены на нефть падают, особенно после заявления от Международного энергетического агентства о том, что США останутся мировым лидером по росту добычи нефти в ближайшие пять лет.

К 11:29 по мск фьючерсы на Brent упали на $0,82 - до $58,52 за баррель, а фьючерсы на WTI - до $52,06.

В докладе МЭА был такой прогноз: после небольшого перерыва (вызванного падением цен) США продолжат наращивать добычу сланцевой нефти. К слову, вчера ОПЕК также значительно повысила прогноз спроса на нефть в 2015 году.

"Очередной отчет о значительном повышении запасов нефти в США может остановить рост цен", - считают аналитики из банка ANZ. Однако нужно дождаться еще еженедельного отчета о запасах в США, который выйдет в среду.

По мнению экспертов Международного энергетического агентства, сильное падение мировых цен на нефть скоро прекратится. Они утверждают, что «восстановление цен [на нефть] представляется неизбежным» - об этом пишет The Wall Street Journal. Но цены на нефть уже не вернутся к отметкам прошлых лет - в 2016 году средняя цена на нефть вырастет только до $60 за баррель. Этот рост будет сдержанным из-за увеличения добычи в США.

В прогнозе МЭА также сказано, что средний рост мирового спроса будет около 1,2% в год, это слабее спроса докризисного периода (2001-2007 гг), когда он составлял 1,9%. В 2020 году, как считают в агентстве, мировой спрос составит 99,1 млн баррелей нефти в сутки. По оценке экспертов, во втором полугодии 2015 года избыток нефти на рынке будет сокращаться, и тогда рынок постепенно восстановится на фоне замедления темпов прироста мировой добычи сырья.