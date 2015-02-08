Слишком сильный доллар вредит американской экономике

Главным предметом споров и обсуждений вчерашнего дня стало подтверждение тенденции стремительного ухудшения внешнеторгового баланса США, и теперь всё большему кругу профессиональных американских экономистов становится очевидно, что этот тренд является ничем иным как отголоском бесконтрольного курсового укрепления доллара.

Вчера Министерство торговли США сообщило, что отрицательное сальдо торгового баланса резко выросло по итогам декабря: дефицит внешнеторгового баланса подскочил за месяц на 17.1% до $45.56 млрд, зафиксировав максимальное отрицательное изменение в абсолютном выражении за всю историю введения данной статистики. Консенсус-прогноз прогнозировал снижение дефицита лишь до уровня $38.5 млрд. В отчёте также отмечалось, что экспорт уменьшился на 0.8% по сравнению с ноябрем до $194.88 млрд, а импорт - подскочил на 2.2% - до $241.44 млрд. За весь 2014 год экспорт вырос на 2.9% по сравнению с 2013 годом до $2.345 трлн, в то время как импорт увеличился на 3.4% до $2.85 трлн, приведя к дефициту в более чем полтриллиона долларов.

В этой связи неголосующий член FOMC Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен (Eric S. Rosengren) в четверг, выступая на конференции банкиров из Нью-Гэмпшира и Вермонта, а также отвечая на вопросы интервью газете Boston Globe, назвал ситуацию на рынке труда США "недостаточно убедительной для начала ужесточения монетарной политики ФРС", а продолжающийся курсовой рост доллара США - "осложняющим фактором" с точки зрения попыток центробанка вернуть годовую инфляцию потребительских цен к целевому уровню 2% и стабилизировать экономический рост. Розенгрен в этом контексте заявил, что "укрепление доллара не должно сбить экономику США с намеченного курса". Доллар в последние месяцы значительно вырос против евро - отчасти благодаря недавно принятому ЕЦБ решению о мощной программе финансового стимулирования на сумму €60 млрд ежемесячно. Однако действия европейского регулятора - не единственная причина этого явления. Спекулянты начали играть на повышение "американца" как только ФРС в январе намекнула на "скорый переход к росту учётной ставки", которое, судя по ухудшающейся макростатистике, на самом деле может быть отложено "в долгий ящик", что почти наверняка приведёт к "коррекции разочарования".

Между тем, как показал отчёт Министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло на 11 тыс. и достигло 278 000 на неделе, завершившейся 31 января. Консенсус-прогноз ожидали 277 000 новых заявок. Производительность труда среди американских рабочих значительно снизилась в последние месяцы 2014 года, вопреки прогнозам экспертов, обещавших её умеренное повышение. Согласно представленным данным, коэффициент производительности рабочей силы в несельскохозяйственных секторах экономики упал на 1.8% в четвертом квартале по сравнению со снижением на 2.3% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз ожидал роста показателя на 0.9%. Между тем, уровень себестоимости труда повысился на 2.7% в квартальном выражении и на 1.9% по сравнению с четвертым кварталом 2013 года. Ожидалось, что квартальный показатель увеличится на 1.1% против -1.0% в 3-м квартале. Выглядит так, что американский персонал продолжает терять свою эффективность по всем направлениям, несмотря на признаки стабилизации картины с безработицей.