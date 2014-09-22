Mercedes ожидает рекордных продаж в РФ

Deutsche Welle: Конфликт на Украине не сказался на сбыте Mercedes-Benz в России, и немецкая компания ожидает рекордных продаж в РФ и во всей Европе, сообщил руководитель отдела сбыта подразделения концерна Daimler.



В России в первой половине 2014 года было продано на 20 процентов больше автомобилей этой марки, чем за тот же период предыдущего года, сообщил руководитель отдела сбыта Mercedes-Benz Ола Кэллениус (Ola Källenius) в интервью немецкому изданию Die Welt, опубликованном в субботу, 20 сентября. Также он сообщил, что Mercedes-Benz по-прежнему рассчитывает продать в этом году в России больше машин, чем в предыдущем.

Однако господин Кэллениус также упомянул, что Mercedes-Benz, "разумеется, не обладает иммунитетом" против возможных последствий политических конфликтов. Если ситуация не улучшится и на российском рынке продолжится спад, это ощутит и подразделение концерна Daimler, сказал руководитель отдела сбыта.



В РФ объем сбыта подразделения концерна Daimler за 2014 год составил 44 тысячи машин. Mercedes является лидером российского автомобильного рынка и намерен увеличивать отрыв от других производителей, заявил Кэллениус.

Положительная тенденция в этом году продолжится, уверен Ола Кэллениус, и компании удастся достичь рекордного уровня продаж. Его слова не беспочвенны: во всей Европе с января по июль текущего года продажи Mercedes увеличились на 7,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

