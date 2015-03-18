Фондовые площадки Европы закончили вторник в красной зоне

Торги во вторник закончились в Европе снижением. Индексы Старого Света плохо отреагировали на данные о доверии инвесторов к экономике Германии, которые оказались хуже прогнозных. Кроме того, все рынки мира притаились в ожидании окончания заседания ФРС США. Позитивных новостей рынки Европы вчера не получали, поэтому вполне логично, что индексы откатились назад.

Stoxx Europe 600 снизился на 0,7%, CAC 40 потерял 0,64%, DAX откатился на 1,54%, и только FTSE 100 вырос на 0,49%.



Что касается отдельных корпораций, то на 3,1% упала капитализация Antofagasta Plc: горнодобывающая компания отчиталась за 2014 год, показав слабые результаты, оказавшиеся существенно ниже прогнозных. Зато другой «горняк», мировой лидер в своей отрасли, BHP Billiton, вырос на 3,3% на новостях о возможном выделении своего бизнеса в новую компанию.

Однако самыми заметными движениями по рынку стал рост акций британских нефтегазовых компаний, которые сильно подорожали на новостях о снижении налогов на деятельность в Северном море. BP Plc прибавила 1,9%, BG Group Plc подорожала на 2,2%, а котировки Premier Oil прыгнул вверх сразу на 17%.

Самая неутешительная динамика была вчера продемонстрирована автопромом. Peugeot SA подешевел на 5,9%, Daimler — на 2,9%.