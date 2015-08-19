Европейские фондовые индексы снижаются

Обеспокоенность ситуацией в Китае и на других развивающихся рынках остановила двухдневный рост европейских акций. К 16.28 DAX потерял 1,49%; САС 40 опустился на 1,09%; FTSE 100 снизился на 1,05%.

Сводный индекс Europe Stoxx 600 ослаб к настоящему моменту на 1,02%. Зато растет греческий индекс: ASE уже вырос на 0,5% после того, как парламент Германии проголосовал сегодня в пользу предоставления Греции пакета международной помощи на 86 млрд евро.

После публикации отчетности 8,2% потерял горнодобывающий гигант Glencore Plc. Ресурсная отрасль вообще показала один из самых серьезных спадов на сегодняшний день.

Дешевеют акции автопроизводителей: Daimler AG потеряла сегодня 2,49% капитализации, BMW просела на 2,21%; Volkswagen опустилась на 1,67%. Экспортеры теряют позиции из-за кризиса в Китае и на развивающихся рынках. Растущий евро тоже не прибавляет оптимизма компаниям, которые работают на экспорт.

Среди предприятий, акции которых двигались на корпоративных новостях, можно, например, упомянуть Carlsberg AG. Четвертая в мире по величине пивоваренная компания, Carlsberg AG, потеряла целых 9,8% после публикации неутешительной отчетности.

А вот второй по величине кредитор Восточной Европы, Raiffeisen Bank, прибавил 8,6%, отчитавшись о росте чистой прибыли во II квартале.