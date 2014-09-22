У центробанка РФ есть запасной вариант, если банки отключат от SWIFT

Операции по межбанковским переводам денежных средств в рублях внутри России с использованием системы SWIFT могут быть при необходимости переведены в платежную систему Банка России, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Угрозы отключения российских банков от SWIFT звучат уже несколько недель. В минувший четверг Европарламент призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность исключения России из этой системы. В конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что ведомства подготовили законопроект о создании российского аналога системы SWIFT.

"Касательно возможного использования иных технологий по переводам в иностранной валюте внутри страны с использованием системы SWIFT, наряду с имеющимися в кредитных организациях резервными технологиями, рассматривается возможность применения существующих технологий, используемых Банком России для передачи сообщений", — добавили в пресс-службе регулятора.

Банк России также рассматривает подготовленные Минфином России предложения по регулированию деятельности "операторов услуг критичной инфраструктуры" и связанные с этим изменения в закон "О национальной платежной системе".