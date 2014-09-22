Серебро обвалилось на прогнозах по ФРС и Китаю

В понедельник днем фьючерсы на серебро упали до самой низкой цены с июля 2010 года, так как растущие ожидания подъема кредитных ставок в США и опасения, что Китай не будет развивать экономическое стимулирование, оказывают давление на котировки.

На подразделении Comex серебро с поставкой в ​​декабре упало до сессионного минимума $17,33 за тройскую унцию, самой низкой отметки с 28 июля 2010 года. Во время утренних европейских торгов цены восстановились до последней сделки на уровне $17,60, ниже на 24,1 цента, или на 1,35%.

В ​​пятницу цены на серебро потеряли 67,3 цента, или 3,63%, до $17,84. Фьючерсы, скорее всего, найдут поддержку на $17,18, минимуме 7 июня 2010 года, и сопротивление на $18,59, максимуме 19 сентября.

Также на Comex золото с поставкой в ​​декабре упало до сессионного минимума $1208,90 за тройскую унцию, самой слабой отметки со 2 января, до торгов по цене $1214,60, ниже на $2,00, или 0,16%.

Медь с поставкой в ​​декабре подешевела на 5,0 цента, или на 1,61%, до торгов на $3,042 за фунт, минимуме с 15 июня.