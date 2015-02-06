Евро дешевеет против доллара: ЕЦБ «бросил» Грецию

Во время утренних торгов на валютном рынке евро немного дешевеет против доллара - снижение курса валюты вызвало неожиданное решение ЕЦБ. К 11:22 по мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1455 (снижение на 0,2%).

Инвесторы все еще внимательно следят за конфликтом между Грецией и ЕЦБ — стране так и не удалось договориться с европейскими кредиторами о пересмотре условий или дополнительном времени.

Вчера стало известно, что Европейский центральный банк отказался дальше брать в залог гособлигации Греции. Вместо этого он обещал выделить греческим банкам около 60 млрд евро по программе экстренной помощи Emergency Liquidity Assistance. Об этом сообщает агентство AFP.

Неожиданным было решение регулятора из-за того, что прежде прекратить принимать греческие бумаги в залог планировалось только с 1 марта. Но о новом решении Марио Драги рассказал спустя несколько часов после встречи с министром финансов Греции Янисом Варуфакисом — сторонам не удалось договориться, пишет The Wall Street Journal.

«Греция не стремится шантажировать кого-либо, но и не позволит шантажировать себя, — заявил потом представитель греческой администрации. — Решение ЕЦБ — это акт политического давления для скорейшего заключения сделки с нами на выгодных им условиях».

Аналитики MarketWatch уверены, что рост евро должен был быть недолгим. "Не думаю, что движение евро в направлении ниже $1,10 остановилось - в первую очередь, из-за количественного смягчения Европейского Центробанка. И я не вижу факторов, которые могут предотвратить падение евро", - отметил главный исполнительный директор FPG Securities Кодзи Фукая.