Акции Alibaba действительно торговались по $90?

Инвесторы решили, что начальная цена $68 за акцию Alibaba была слишком низкой. И уже в первый день цена на закрытии торгов была $93,89. Не слишком ли она высокая? Аналитики говорят: да, но не настолько, как вы могли подумать.

У инвесторов буквально «отвисли челюсти» в страхе, когда гигант китайской электронной коммерции Alibaba начал торговать в пятницу (не забывайте, что у них — самое крупное IPO в истории). Акции взлетели на $25,89, или на 38,1%, - до $93,89. Инвесторы хотели получить часть сделки, особенно после того, как цена акций поднялась аж до $99,19, а потом немного понизилась — тогда инвесторы потеряли более 8 миллиардов долларов. Ни одна компания никогда не заставляла еще так переживать инвесторов, по мнению Джей Риттер из Университета Флориды.

Но рынок регулируется и скоро «поставит» акции на то место, где они должны быть. Целевая цена на 18 месяцев составляет $88,67 за акцию. Эта цифра основана на данных опубликованных оценок, говорит S&P Capital IQ. По их оценкам, акции могут дальше подняться, по меньшей мере, на 5,9%.

Другой аналитик, Роберт Мальтби из Asset Management, предрекает акциям более агрессивный характер и оценивает возможное изменение цен до $92 за акцию. В то время он считает, что акции не будут безумно переоценены до $90, т. к. будущие доходы могут быть не такими «сказочными».