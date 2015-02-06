К утру пятницы нефть Brent выросла до $57,43 за баррель

Во время торгов на азиатской бирже нефтяные котировки пошли в рост — к 8:43 по мск фьючерсы на Brent торговались на отметке $57,43 за баррель. В это время WTI была на уровне $51,42 за баррель.

Скорее всего, инвесторы вновь отреагировали на новости о снижении уровней добычи мировыми производителями нефти и на плохие отчеты компаний. Вчера вечером появились данные о том, что крупные нефтяные компании ухудшили показатели добычи и замещения запасов в 2014 году, а в этом году сильное сокращение инвестиций помешает им переломить эту тенденцию.

Четыре крупнейших нефтяных компании в мире - Royal Dutch Shell, Chevron, BP и ConocoPhillips — отчитались о своих результатах за 2014 год: в совокупности они возместили новыми запасами лишь две трети объема добычи углеводородов. Добыча у этих компаний и лидера отрасли - Exxon Mobil - в прошлом году упала примерно на 3,25%.

"Капиталовложения нельзя сокращать вечно. Эти сокращения чреваты проблемами в отрасли в будущем", - считает Уилл Райли, управляющий фондом Guinness Global Energy Fund, у которого есть акции многих американских и европейских нефтяных компаний.



