Рубль дорожает на новостях о возможных переговорах властей

Российская национальная валюта пошла в рост днем четверга (как и нефтяные котировки) после новостей о предстоящих переговорах руководителей Германии и Франции с президентами Украины и России. Политики должны обсудить вопросы касательно прекращения боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

Сегодня к 15:20 по мск пара USD/RUB торговалась на уровне 66,406, а пара EUR/RUB — на уровне 75,789.

Утром в четверг доллар подрос до 68,9 руб, а евро — до 78,37 (по данным investing.com). Затем появились новости, что президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель едут сегодня в Киев к Петру Порошенко, откуда завтра отправятся в Москву к Владимиру Путину искать способы мирного выхода из украинского конфликта.

Кроме новостей на котировки влияет сейчас также госмониторинг экспортной выручки и выплаты крупных по объемам внешних займов.

Конечно, нефть также оказывает давление на курс рубля. По мнению аналитиков из ВТБ Капитал, рубль может укрепиться, если в ближайшие несколько недель цена нефти будет на уровне $55 за баррель.

Против рубля играют плохие рейтинг иностранных агентств, санкции, а также новости о ситуации на востоке Украины.