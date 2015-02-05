Рубль продолжает падать в четверг на торгах из-за дешевеющей нефти

Сегодня с утра российский рубль потерял уже около 0,65% в паре с евро и с долларом, о чем свидетельствуют данные торгов. Так, к 11:25 по мск пара USD/RUB торговалась на уровне 68,314, а пара EUR/RUB — на уровне 77,68 (по данным investing.com). На Московской бирже после открытия торгов курс доллара вырос до 68,87 руб., курс евро — до 78,2 руб.

Спустя два дня упорной борьбы с евро и долларом рубль вновь сдался. Аналитики говорят, что после того, как в среду стоимость нефти резко упала из-за опубликованных американских отчетов по запасам, вниз пошел и российский рубль.

И хотя по сравнению с падением нефти с июня 2014 года недавний подъем выглядел всего лишь как небольшая коррекция, сейчас самое время менять рубли на иностранную валюту. «Установленные ЦБ на сегодня курсы валюты составляют 65,44 к доллару и 75,04 к евро. На наш взгляд, это является отличной возможностью для конвертации рублей в доллары по более выгодному курсу, так как в феврале мы ожидаем доллары по 70—75 рублей и евро по 80» - считает руководитель департамента аналитики Profit Group Глеб Задоя.



