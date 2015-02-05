Цены на нефть: стихия рынка или финансовое оружие

С июля этого года цены на нефть упали с 114 до примерно 85 долларов за баррель нефти марки Brent или практически на четверть. Естественно, вопрос причины падения цен на нефть и прогноз их дальнейшей динамики относится к самым обсуждаемым. Наиболее распространенными являются две точки зрения. Одни связывают обвал нефтяных цен со стихией рынка, изменением соотношения спроса и предложения на «черное золото». Другие видят главную причину в действиях спекулянтов-инвесторов, наживающихся на взлетах и падениях цен на любые биржевые товары. Однако, имеет право на жизнь и третья точка зрения. Суть ее — в использовании цен на нефть в качестве финансового оружия против России.

Чтобы объективно разобраться с ситуацией, надо рассмотреть динамику спроса на нефть. Как это ни парадоксально, совокупный мировой экспорт нефти с 2004 года практически не изменился. А по сравнению с 2008 годом даже упал примерно на 1 млн.баррелей в день. При неизменном по сути спросе на нефть ситуация заметно различается по регионам. За последнее десятилетие США сократили импорт нефти и нефтепродуктов почти в два раза, что связано с ростом собственной нефтедобычи. Заметно и неуклонно сокращают импорт нефти Германия, Франция, Италия и Япония.

Сокращение импорта Америки, Западной Европы и Японии пока восполняют Китай, Индия и Индонезия, а также Великобритания. Если в первых трех странах наращивание экспорта нефти и нефтепродуктов связано с высокими темпами экономического производства и бурным развитием промышленности, то в Британии импорт замещает падающую добычу с собственных месторождений в Северном море. Но, так или иначе, мировой спрос на нефть неизменен, а соответственно не мог оказать какое-либо влияние на динамику цен. Вопрос добычи нефти всегда относился к числу наиболее обсуждаемых и острых. Динамика добычи нефти постоянно меняется. Если в течение 50 лет: с 20-х по 70-е годы прошлого века мировая добыча практически удваивалась каждый 10 лет, затем замедлилась, а в первом десятилетии нынешнего века даже стагнировала, то в последние годы начался очень медленный и очень большой рост, который продолжается и в текущем году.

Какие же страны обеспечили этот рост и с чем он связан? Главный ньюсмейкер на рынке нефтедобычи последних лет — это США. В сентябре этого года в Соединенных Штатах ежедневно добывалось почти девять миллионов баррелей нефти в день, или в 1,8 раза больше, чем четыре года назад. Однако рост американской добычи нефти не мог сыграть сколько-нибудь серьезной роли в падении цены нефти. Дело в том, что примерно 80% прироста американской нефти относится к так называемой трудноизвлекаемой нефти с относительно высокой себестоимостью.

Обратимся к нефтедобыче на Ближнем Востоке. Именно здесь можно обнаружить первые свидетельства использования нефти в качестве финансового оружия против России по старой схеме, опробованной администрацией Р.Рейгана против Советского Союза еще в 1980-е годы. Эта схема, подробна описанная в бестселлере А.Швейцера «Победа», базируется на снижении цен на нефть за счет резкого увеличения предложения дешевой ближневосточной нефти.

Практически сразу же после воссоединения Крыма с Россией и произнесения В.В.Путиным Крымской речи, где он жестко связал воссоединение Крыма с защитой национальных, и даже цивилизационных интересов России и неприятием нашей страной мирового доминирования и однополюсного мира, на нефтяных полях Ближнего Востока сразу же стали происходить знаковые события.

Прежде всего, с конца марта резко возрастает добыча и экспорт сверхдешевой иракской нефти. Уже в начале апреля Ирак ежедневно начинает экспортировать по 2,2 млн. баррелей и впервые выходит на уровень ежесуточного иракского нефтеэкспорта в годы правления Саддама Хусейна. Резкое увеличение добычи иракской нефти не имеет никакого отношения к решению правительства в Багдаде, и даже контролирующих его властей Ирана. На сегодняшний день более 85% общего объема добычи — экспорта иракской нефти и юридически, и фактически контролируется компаниями США, Великобритании, Франции, Японии, Канады и Нидерландов. Т.е. как раз тех стран, которые наиболее активно выступают в санкционном и ином давлении на Россию.

Некоторые эксперты связали увеличение цен на нефть с захватом северных иракских нефтепромыслов силами ИГИЛ. Однако подобная точка зрения представляется по меньшей мере спорной. Любые военные действия, особенно вблизи нефте- и газопроводов ведут не к увеличению, а к падению добычи. Не зря данную гипотезу высказывали в основном ангажированные источники, так или иначе связанные с администрацией Белого Дома.

Отдельный разговор о Саудовской Аравии. Летом этого года Саудовская Аравия действительно несколько увеличила добычу нефти, которая по себестоимости является одной из самых дешевых в мире. Также Саудовская Аравия заблокировала попытки некоторых стран ОПЕК в директивном порядке согласованно сократить добычу нефти и тем самым стабилизировать цены. Однако здесь надо иметь в виду два обстоятельства.

С одной стороны при неизменном спросе на нефть увеличение предложения не может сыграть никакой роли в очень короткой перспективе. Кроме того, увеличение добычи нефти Саудовской Аравией не привело к сколько-нибудь значительному росту мировой нефтедобычи. Некоторые горячие головы высказывали мнение, что саудовцы, увеличивая добычу, стремятся снизить цены на нефть, защицая себя от американской сланцевой нефти. Однако эта точка зрения не имеет право на существование по двум причинам. Первая связана с тем, что главными источниками экспорта нефти для Соединенных Штаты были другие страны — Мексика, Ангола, Венесуэла, Нигерия. Именно они пострадали от сланцевого бума в США.

Вторая причина заключается в том, что королевский дом Фейсалов теснейшим образом связан с высшим американским истеблишментом. Клан Бандаров, широко представленный в саудовской разведке, является деловыми партнерами Бушей. А один из серых кардиналов Б.Обамы — Тони Резко многие годы работает официальным лоббистом Саудовской Аравии.

Главная мишень Саудовской Аравии — это не Соединенные Штаты, а Иран и Россия. Россия, после введения в этом году в строй нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан стала реальным конкурентом Саудовской Аравии на единственном, быстрорастущем энергетическом рынке планеты — Южной и Восточной Азии во главе с Китаем и Индией. Поэтому с высокой долей вероятности можно утверждать, что наращивание саудовцами добычи дешевой нефти не просто согласовано, а инспирировано их заокеанскими партнерами в рамках глобальной финансовой войны с Россией.

Главная разгадка динамики цен на нефть кроется в ситуации на рынке так называемой «бумажной нефти». Этот рынок сформировался в конце прошлого и в нынешнем веке. В решающей степени своим существованием он обязан двум обстоятельствам: появлению производных спекулятивных ценных бумаг — деривативов и отмене в 1999 году действовавшего с 30-х годов прошлого века в США закона Стигола-Гласса. Этот закон запрещал банкам, наряду с банковской, заниматься и коммерческой деятельностью. Значение этого закона прекрасно понимала американская элита. После крушения Советского Союза в 90-е годы прошлого века стал развиваться рынок деривативов, производный ценных бумаг самого различного рода. Сегодня мировой рынок деривативов превышает весь объем мировой экономики как минимум в 10 раз. После отмены администрацией Б.Клинтона закона Стигола-Гласса банкам разрешили заниматься коммерческой деятельностью и они ринулись на товарные рынки и прежде всего на рынки нефти и металлов, и особенно на рынки деривативов, связанных с биржевыми энергетическими и сырьевыми товарами. В результате двух отмеченных обстоятельств и родился рынок бумажной нефти. Следствием рождения этого рынка стало то, что цена на нефть во все возрастающей степени начала формироваться не реальным спросом и предложением на нефть, а ценами на финансовые инструменты, связанные с нефтью и их производными ценными бумагами или деривативами. По мнению инвестиционных аналитиков, в 2014 году от 30 до 60% цены нефти приходилось на спекулятивную составляющую, обусловленную «бумажной» или «деривативной» нефтью. При этом биржевой рынок нефти и связанных с ней деривативов, является рынком только по названию. Фактически это узаконенный институт отъема денег у средних и мелких институциональных и частных инвесторов крупнейшими финансовыми институтами планеты. Среди них ключевую роль играют шесть финансовых институтов, по странному стечению обстоятельств, резидентов США. Goldman Sachs и Morgan Stanley на сегодняшний день являются лидирующими фирмами по продаже энергоресурсов в США. Citigroup, BlackRock и JP Morgan Chase — основные игроки и спекулянты энергоресурсами и связаны с наиболее крупными энергетическими хедж-фондами.

Кроме того, важно, что цена на нефть сегодня определяется за закрытыми дверями в трейдинговых залах гигантских финансовых институтов, таких, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Citigroup и т.п. Важнейшей котировочной площадкой является Лондонская фьючерсная биржа ICE (бывшая Международная топливная биржа). Биржа ICE является дочерним предприятием Международной товарной биржи в Атланте, Джорджия. Одним из основателей ICE в Атланте является опять же Goldman Sachs.

Любопытно также, что во всех финансовых институтах, контролирующих крупнейшие финансовые рынки планеты, в том числе и рынок «бумажной нефти» против людей действуют так называемые алгоритмические торговые роботы. Это мощнейшие программы, быстродействие которых составляет сотые доли секунды, ежедневно оперирующие средствами в сотни миллиардов долларов. Особенно мощные и продвинутые программы такого рода имеются у инвестиционной компании BlackRock, тесно связанной с администрацией Б.Обамы.

Любопытно, что все перечисленные институты с начала кризиса 2008 года получили в виде беспроцентных и постоянно пролонгируемых кредитов, т.е. фактически даром, триллионы долларов от Федеральной Резервной Системы. Американские сенаторы выявили, что таким образом гигантские финансовые институты получили более 17 трлн. долларов, сам ФРС признается в чуть более трех. Но в любом случае, крупнейшие финансовые институты в значительной мере своим благополучием обязаны ФРС.

Здесь наступает момент истины. Понятно, что американская администрация в немалой степени зависит от ФРС, а сам ФРС, мягко говоря, не может игнорировать мнение хозяев и топ-менеджмента крупнейших американских банков. Но точно также верно и обратное. Крупнейшие американские банки зависят от ФРС, а ФРС прислушивается к мнению администрации Президента США.

Администрация Б.Обамы встала во главе нового восточного крестового похода против России, посмевшей выступить в защиту своих национальных интересов и оспорить роль мирового доминанта. Поэтому мировой доминант, состоящий из американских и наднациональных элит через администрацию Б.Обамы дал «отмашку» на перенастройку рынка «бумажной нефти» и соответственно снижение цены на реальную нефть.

Известно, что для того, чтобы банкам решить эту задачу необходимо примерно три месяца на закрытие различного рода балансов, контрактов, перенастройку гигантских IT платформ торговые роботы. Практически день в день, через три месяца после Крымской речи президента России Владимира Путина начался обвал цен на нефть, спровоцированный целенаправленными действиями по обвалу цен на биржевых рынках, определяемых «бумажной нефтью» и подкрепленный действиями на рынке реальной нефти со стороны крупнейших нефтедобывающих компаний в Ираке и руководства Саудовской Аравии.

Елена Ларина — эксперт по рынкам и конфликтологии (Россия), специально для ИА REGNUM











