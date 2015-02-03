Уолл-стрит «позеленела» в понедельник

Вчера на фоне роста цен на «черное золото» выросли и акции нефтяных компаний. В итоге и «большая тройка» Уолл-стрит завершила торги с повышением.

Dow Jones прибавил 1,14%; S&P 500 вырос на 1,3%; высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite прибавил 0,89%.

Энергетический подындекс S&P прибавил за день 3%, а входящие в него нефтяные гиганты Exxon Mobil и Chevron Corp увеличили свою капитализацию более чем на 2,5% каждая.

Хорошие результаты показал и телекоммуникационный сектор: соответствующий подындекс прибавил 2,4%. Verizon Communications выросла на 2,8%.