Уолл-стрит закрыла неделю снижением

Последняя январская сессия на Уолл-стрит завершилась падением «большой тройки», причем спад зарегистрирован и по итогам недели, и за месяц. Так, за январь S&P 500 потерял 3,1%; Dow Jones — 3,7%; Nasdaq – 2,1%. Неделя принесла спад на 2,8%, 2,9% и 2,6% соответственно.

Падение индексов в пятницу составило 1,45% для Dow Jones, 1,3% для S&P 500 и 1,03% для Nasdaq. Это во многом было связано с выходом статистики о росте ВВП в четвертом квартале 2014 года. Темпы роста экономики существенно снизились, замедлившись до 2,6% (по сравнению с 5% в третьем квартале), при том, что аналитики прогнозировали трехпроцентный рост.



Продолжается сезон отчетности, и он тоже не принес в пятницу особенного оптимизма. Например, Chevron Corp снизилась на 0,5% (показав минимальную прибыль за последнюю пятилетку); Exxon Mobil Corp потеряла 0,2% капитализации.

Не очень веселились высокотехнологичные компании: Microsoft Corp потеряла сразу 3,8%; Intel Corp — 0,5%; Cisco Systems — 3,1%.

Впрочем, были и крупные победы. Amazon.com выросла на 14%, показав самый впечатляющий рост с апреля 2012 года на хорошей отчетности (выручка выросла на 15% в годовом выражении). Сильной отчетностью порадовала и Mastercard, вследствие чего капитализация компании выросла на 0,8%.