Азия наконец-то «позеленела»

Азиатские акции в целом по региону выросли, однако по итогам недели уже второй раз мы видим снижение. Иена достигла шестилетнего «дна» против доллара.

Toyota Motor Corp., автопроизводитель №1 в мире, выросла на 1,2% в Токио. IHI Corp прибавила 4,9% после того, как рейтинг этого японского представителя тяжелого автопрома был поднят международной организацией Credit Suisse Group AG.



Индекс региона MSCI вырос на 0,4%. Правда, это не очень поможет общей ситуации: по итогам недели показатель снизится примерно на 0,9%, после того, как вторая по величине мировая экономика — китайская — продемонстрировала потерю импульса в виде самого слабого роста объема промпроизводства с 2008 года.

TOPIX получил 1,1% - как и Nikkei, он «оттоптался» на рекордно ослабевшей иене. Индекс Hang Seng прибавил 0,4%, а вот доля акций китайских компаний, торгуемых в Гонконге, снизился на 0,3%.

Kospi потолстел на 0,5%, S&P/ASX повысился на 0,3%; Shanghai Composite окреп на 0,1%.