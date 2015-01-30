Рост российской промышленности ставит крест на репутации Standard & Poor’s

Только ленивый не говорит сейчас о том, что рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг России до отметки BB+ — ниже инвестиционного уровня. Политическая подоплека этого вопроса понятна и так каждому. И мы предлагаем поговорить о том, почему конкретно решение Standard & Poor’s — абсурдно и, по большому счету, просто хоронит репутацию агентства.



Кредитные рейтинги рассчитываются "на основе прошлой и текущей финансовой истории в данном случае "суверенных правительств", а также на основе оценок размера их собственности и взятых на себя финансовых обязательств. Главное предназначение этих оценок — дать потенциальным вкладчикам представление о вероятности своевременной выплаты взятых финансовых обязательств". То есть, понизив рейтинг России, Standard & Poor’s берет на себя смелость утверждать, что Россия с большой долей вероятности не сможет в ближайшем будущем заплатить по долгам. Вот только агентство даже не берется объяснить толком, чем именно оно руководствовалось при вынесении данного решения (ограничиваясь общими туманными фразами), так как объяснить это просто в принципе невозможно.



Итак, России нарисовали рейтинг (наберите воздуха в грудь, как говорит Задорнов) ниже, чем у Ботсваны (А-), Колумбии (ВВВ), Чили (АА-), Эстонии (АА-), Исландии (ВВВ-), Латвии (А-), Литвы (А-), Панамы (ВВВ), Перу (ВВВ+), Филиппин (ВВВ), Румынии (ВВВ-), Испании (ВВВ), Таиланда (ВВВ+), Уругвая (ВВВ-). Ну и конечно же ниже, чем у США, стран Персидского залива (Саудовской Аравии и Ко) и у так называемых "ведущих государств Европы".



Что забавно, в похожем на Россию положении с рейтингом ВВ+ оказалась Турция...



Как такое вообще могло случиться?



Государственный долг России в 2014 году продолжал стремительно сокращаться.



По объемам международных резервов Россия занимает по разным системам подсчета 5-ое или 6-ое место в мире, оставив далеко позади тех, кому рисуют куда более высокие кредитные рейтинги.



Россия занимает 6-ое (5-ое среди стран) место по официально заявленным запасам золота в резервах — и продолжает золотые резервы наращивать.



По объемам государственного долга в процентах от ВВП Россия по состоянию на апрель 2014 года занимала 164-ое место в мире из 178! Ниже нас оказались практически только ведущие нефтедобывающие страны типа Кувейта и Саудовской Аравии. Государственный долг России составил всего лишь 13% от ВВП!



Для сравнения, у лидера этого печального рейтинга, Японии — 243%! И, несмотря на это, Standard & Poor’s, явно закрыв глаза, рисует ей кредитный рейтинг на уровне... АА-! Сразу на несколько уровней выше, чем у России!



На 5-ом месте в нем Италия с 133-ю процентами госдолга от ВВП. А Standard & Poor’s присваивает ей свой рейтинг ВВВ-!



"Эталон мировой демократии и рынка" — США — на 13 месте со 105-ю процентами госдолга от ВВП. А их рейтинг, согласно Standard & Poor’s, — оптимистичный АА+!



На 17 месте кризисная Испания, у которой госдолг составляет 94% от ВВП. Но которая при этом, согласно рейтингу Standard & Poor’s, умудряется иметь стабильный ВВВ.



Абсурдность ситуации попытаемся проиллюстрировать простым жизненным примером. У вас в долг два знакомых попросили примерно одновременно одинаковую сумму денег. Одолжить вы можете только одному. Первый — тусовщик, ведущий красивую жизнь, судимый за агрессивное поведение. Второй — обычный трудяга. Первый вроде бы и зарабатывает больше на каких-то темных делишках, но его совокупные долги составляют больше его годового заработка точно. И практически все его доходы улетают сразу на погашения процентов по долгу тем из кредиторов, кому удается его поймать и зажать в темном углу. Второй зарабатывает поменьше, но стабильно. У него есть небольшой долг, не превышающий его месячного заработка, так как он пытается создать дополнительно к основному месту работу еще небольшой бизнес. Вопрос на засыпку. Кому из этих двоих при прочих равных вы бы одолжили деньги, руководствуясь не личным отношением, а вероятностью своевременного возврата? Думаю, ответ очевиден. Так почему же этой простой логикой не руководствуется Standard & Poor’s? Ответ, думаю, тоже очевиден...



Идем дальше. Может Standard & Poor’s могло бы пояснить свои действия резким падением цены на нефть, которая является важной статьей российского экспорта. Но постойте! В структуре экономики России экспорт нефти составляет всего около 9%! В экономике Саудовской Аравии для сравнения — около 45%, Кувейта — 32%! Но почему Саудовской Аравии тогда рисуют рейтинг АА-, а Кувейту — стабильные АА???



Значительная часть стран, обладающих более высокими кредитными рейтингами, находится значительно ниже нас и в списках государств по размеру ВВП на душу населения.



О стабильности экономики можно судить и по косвенным признакам вроде уровня безработицы. В России он в мае 2014 году достиг исторического минимума — 4,9%. После небольших годовых колебаний, что вообще удивительно, в январе 2015 — он не вырос, а упал! Пусть даже всего на 2,2% Но упал! И это в то время, когда в Испании, имеющей рейтинг ВВВ, она составляет почти 25%! Даже в "эталонных" США она и то выше, чем в РФ — 5,8%!



Но самый жестокий удар по всевозможным рейтингам и прогнозам западных экспертов нанесла российская промышленность, которой в декабре 2014-го "аналитики" предсказывали спад на уровне 1,2%. Она выросла! И не просто выросла, а буквально взлетела на целых 3,9%! В целом за год российская промышленность выросла на 1,7% вместо прогнозируемых 1,4%. Некоторые попытались объяснить это предновогодним ажиотажем, но профессиональные эксперты смотрят на такое объяснение скептически. Ведь ажиотаж коснулся в первую очередь импортной техники, не имеющей к российскому производству никакого отношения. На самом же деле, в России больше всего выросло производство газовых турбин, стальных труб, тракторов, стиральных машин, прицепов к автомобилям, тепловозов и сыров!



О каком "не инвестиционном" рейтинге можно говорить в таких условиях? По объективным показателям, оценки "платежеспособности" России не должны принципиально отличаться от "среднеевропейских". И уж никак не могут быть ниже, чем у Италии или Испании. Просто физически.



Почему же с рейтингами все-таки получилось так "некрасиво"? Только потому, что кредитные рейтинги из объективного экономического института превращены в оружие американского правительства и олигархических кланов.



Святослав Князев