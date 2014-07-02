Exxon Mobil инвестирует миллиард долларов в бельгийское производство

Нефтегазовый гигант из США, Exxon Mobile, собирается инвестировать $1 млрд в свое нефтеперерабатывающее производство в Бельгии. Инвестиции будут вложены в изготовление дизельного топлива. На заводе в Антверпене будет произведена техническая реорганизация: к мощностям добавится установка замедленного коксования. Сегодня завод перерабатывает до 320 000 баррелей нефти в сутки.

За минувшее десятилетие в антверпенскую «дочку» Exxon уже было вложено порядка 2 млрд долларов: здесь была построена электростанция, гидроочиститель (понижающий содержание серы в готовом топливе) и другие производственные мощности.



