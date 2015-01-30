Рубль сильно подешевел на последней январской сессии

В пятницу днем на торгах российский рубль резко пошел вниз против доллара и евро. Так, к 12:27 по мск пара USD/RUB торговалась на уровне 69,86, а пара EUR/RUB — на уровне 79,09 (по данным investing.com). Московская биржа зафиксировала в 12:25 по мск подъем доллара до отметки 69,78 руб., евро — до отметки 79,01.

Аналитики считают, что рубль теряет в стоимости на фоне отрицательного движения нефтяных котировок и снижения продаж экспортной выручки.

Негативно на рубль может сказаться в феврале начало погашения внешних займов — когда невозможно западное рефинансирование, корпорациям и банкам придется как-то вернуть $18 млрд кредитов и процентов. К слову, в январе вернуть должны были только $6 млрд.

Из этих долгов более $7 млрд «висит» на Роснефти, а всего в 2015 году она должна погасить $19,5 млрд долгов.