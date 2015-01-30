Первый публичный отчет Alibaba разочаровал инвесторов и обвалил акции компании на 9%

Китайская компания Alibaba Group Holdings опубликовала первый публичный отчет - после рекордного IPO данные финквартала разочаровали инвесторов. В результате акции компании упали на 9,18%. Таковы данные нью-йоркской фондовой биржи, где размещены акции интернет-гиганта.

Вчера вечером Alibaba опубликовала данные о росте выручки на 40% - до $4,22 млрд за III квартал финансового года, который завершился 31 декабря 2014 года. Аналитики ждали выручку в $4,45 млрд, сообщает издание Reuters. В итоге чистая прибыль компании за этот квартал составила $964 млн долларов — снизилась на 28%.

Акции компании моментально обвалились - до $88,04, к закрытию были на уровне $89,89. А вот уже после закрытия падение продолжилось — акции снизились еще на 0,49% - до отметки $89,45 за акцию. Этот обвал акций обошелся компании Alibaba в $25 млрд рыночной капитализации.

Инвесторов не убедили даже хорошие новости от Alibaba о росте ряда ключевых позиций: «Общий объем покупок на онлайн-площадках в Китае вырос на 49% по сравнению с прошлым годом, а число активных покупателей увеличилось до 334 миллионов — на 45%. Наша выручка от продаж с мобильных устройств превысила за квартал 1 миллиард долларов», — говорил гендиректор Alibaba Джонатан Лу.

Напомним, рекордное IPO прошло в сентябре 2014 года, когда Alibaba привлекла около $25 млрд. Сегодня капитализация компании оценивается в $245 млрд.



