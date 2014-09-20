Трейдер или Инвестор: что для вас лучше?

В сфере финансовых услуг есть много разных людей, и каждый из них играет ключевую роль в обеспечении рынки капитала эффективной работой и постоянным функционированием. Две их таких сфер - инвестиционно-банковские услуги и торговля - являются компонентами большинства крупных инвестиционных фирм на Уолл-стрит. Иногда эти роли пересекаются в подобных рынках, но на самом деле у каждой из них есть очень четкие обязанности.

Предлагаю перевод статьи с иностранного портала, чтобы конкретнее понять, кем же вам больше хочется стать.



Кто такой трейдер?

Трейдер своего рода посредник — он сводит покупателей и продавцов, чтобы они могли обменяться активами. За эту работу он и получает свои деньги. Существуют разные типы трейдеров — есть трейдеры, которые используют средства клиентов и сами заключают сделки, есть трейдерские агентства, которые выступают в качестве посредников и ведут торги от имени клиентов. Другие трейдеры могут заниматься торгами от имени своих фирм в качестве собственных трейдеров, либо искать выход, когда ни один покупатель или продавец не доступны.

Кто такой инвестиционный банкир?

Инвестиционно-банковские услуги - часть финансовой компании, которая совершает какие-то сделки. Подобно трейдерам, инвестиционные банкиры помогают встретиться покупателям и продавцам. И так же, как трейдеры, они участвуют в торгах на рынках облигаций и акций. Однако есть у инвестиционных банкиров дополнительные функции. Они объединяют покупателей и продавцов с помощью слияний и поглощений, а также могут брать деньги в долг (рынок облигаций) или капитал (фондовые рынки), когда они размещают акции компании для общественности в ходе первичного размещения акций (IPO) или когда происходит реструктуризация существующих компаний.

А теперь сопоставим двух противников этой статьи:

Трейдер Инвестиционный банкир Развивает отношения с клиентами в течение короткого промежутка времени, после чего торги, как правило, быстро заканчиваются Работает по сделкам, где это может занять несколько месяцев или лет, чтобы развивать сделку и получить выгоду Как правило, находятся за своим торговым столом очень рано утром до открытия рынка и не оставляют место, пока рынки не закроются. Но после того, как рынки закрылись, и по выходным и праздникам они, как правило, не работают Трудовой день длится чрезвычайно долго, иногда может работать в выходные и праздничные дни Необходимо очень хорошо понимать и уметь «читать» рынки и модели. Он должен быть смелым и решительным, обладать природным инстинктом, чтобы чувствовать, как сработают рынки и в какую сторону пойдет этот самый рынок в данный момент Играет двойную роль: застройщика, поэтому должен иметь хорошие навыки межличностного общения, и финансового гения, который способен построить план финансово проницательный и часто творческий, причем с учетом всех потребностей клиента Специализируется в одном классе активов. Акции и облигации являются наиболее часто торгуемые активы, но трейдеры также могут работать в товарно-сырьевых рынках (например, зерно или нефть) и в валютных рынках. Как правило, специализируются в одной области и работают в пределах их компетенции Нужно иметь хорошую склонность к математике Нужно быть финансово подкованным и с большим опытом математических вычислений

Итог такой. Оба — и инвестиционные банкиры и трейдеры - работают в стрессовых условиях, в которых чрезвычайно большое количество капитала всегда находится под угрозой, и когда фирма или заказчик рассчитывает на доходы и увеличение капитала. Каждый из них имеет особую роль и требует различных навыков и личностных характеристик. Кем быть — выбирать вам.