Москва запретила летать над Россией: акции европейских и американских авиакомпаний сразу упали

Решение Москвы о возможном запрете полетов западных компаний над территорией России сказались на рыночных котировках авиаперевозчиков Европы и США, передает агентство Reuters.

По данным агентства, акции немецкой Lufthansa подешевели на 3,4%, а котировки Air-France KLM снизились на 5,2%.

Как сообщает агентство AP, акции Finnair упали на 5,6%, а владельцы компании Britisch Airways потеряли 2,9%.

По данным российского информагентства агентство ИТАР-ТАСС, снизились акции компаний Ryanair, International Airlines Group, Delta, American Airlines, United Airlines.

Также Рухнули акции "Аэрофлота". Поводом для этого стало возможное закрытие авиапространства России для иностранных перевозчиков.