Азиатские рынки опять разбрелись в разные стороны

В четверг локальные факторы серьезно влияли на фондовые рынки азиатско-тихоокеанского региона. Поэтому общей динамики здесь не было. Nikkei вырос на 1,1% (за счет подорожавших на фоне обвала иены компаний-экспортеров). Kospi потерял 0,7% на падении акций Hyundai Motor. Котировки автомобилестроительного гиганта упали на 9,2%, а его дочка Kia Mоtоrs потеряла 7,8% на новостях о покупке участка под новую штаб-квартиру в Сеуле за $ 10 млрд.

Hang Seng и индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, упал на 0,9%, потому что подешевели акции продавцов недвижимости и опустились котировки мобильных операторов.

А вот Shanghai Composite прибавил 0,4% на росте акций банков (после вчерашних новостей о том, что китайский регулятор решил устроить некий аналог собственного QE).