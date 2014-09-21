Развивай эти 5 навыков, чтобы стать профессиональным трейдером

Есть много советов, как стать профессиональным трейдером. Когда финансовые компании нанимают сотрудников, они ищут людей с высшим образованием, хорошими знаниями в математике, проектировании и точных науках, а не просто людей с базовыми знаниями финансов. Существуют также различные рабочие обязанности, некоторые из которых требуют навыки общения с клиентами, а иногда и умение составлять диаграммы, графики, не лишней будет и смекалка. Тем не менее, мы собрали пять самых главных навыков, которые необходимы всем трейдерам.

Предлагаю вам адаптированный перевод статьи с портала Investopedia.



Аналитический навык

Анализировать должен уметь каждый трейдер, это просто самый-самый важный навык. Здесь пригодятся хорошие знания математики, опыт участия в торговле, но и умение выявлять важную информацию из графиков с индикаторами и из моделей технического анализа. Следовательно, трейдеры должны развивать свои аналитические навыки, чтобы уметь распознать тенденции и тренды в чартах.

Навык исследователя

Трейдеры должны иметь здоровую жажду информации и желанием найти все необходимые данные, которые оказывают влияние на ценные бумаги, которыми они торгуют. Многие трейдеры создают календари экономических релизов и ставят напоминания, чтобы не пропустить отчеты, которые окажут заметное воздействие на финансовые рынки. Будучи всегда в курсе всех источников информации, трейдеры могут реагировать уже на новую порцию информацию, пока рынок все еще переваривает предыдущую.

Умение фокусироваться

Этот навык дает хорошие перспективы к будущему росту самого трейдера и увеличивает его шансы стать одним из самых успешных. Собственно, он простой в описании — несмотря на изобилие финансовой информации повсюду, трейдер должны уметь делать акценты на самом важном, реагировать на действительно ценные данные, которые могут влиять на их сделки. Некоторые трейдеры также могут сосредоточиться на тех видах ценных бумаг, которыми они торгуют, чтобы углубить свое понимание конкретной отрасли, и получить конкурентное преимущество против менее специализированных продавцов.

Навык управления

Рука об руку с умением фокусироваться идет контроль. Трейдер должен контролировать свои эмоции и всегда придерживаться плана торговли и своей стратегии. Это особенно важно в управлении рисками, чтобы с помощью стоп-лоссов фиксировать прибыль в заданных точках. Многие стратегии разработаны таким образом, чтобы трейдер не понес большие потери, и систематически получал больше хороших сделок. Когда трейдеры начинают выдавать эмоциональное настроение от своей профессии — будь то хорошие или плохие эмоции - стратегия теряет свою силу.

Делопроизводство

Еще один из самых важных ключей к успешной торговле - учет. Если трейдер записывает результаты своих торгов старательно, то он всегда с легкостью сможет проанализировать результаты тестирования, например, новой стратегии, или точнее настроить свои методики, чтобы выбрать удачную. Трудно показать реальный прогресс, если вы не ведете точный учет.

В заключение хочется сказать, что эти пять навыков — самые основные. С небольшим количеством усилий любой трейдер сможет улучшить свои торговые стратегии, учитывая особенности своих навыков, научно-исследовательские способности, усилив внимание, контроль и ведя учет. Затратите время на оттачивание этих умений и навыков сейчас — результат обязательно окупится в виде самых лучших сделок.