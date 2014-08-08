Обзор Макса Кайзера: центробанковские ведьмы варят несчастье в котле

Что заставляет европейские банки устанавливать отрицательные процентные ставки? Почему растет количество махинаций на рынке золота и цветных металлов? Несправедливое распределение доходов — почему богатые богатеют, тогда как большая часть населения вынуждена жить в условиях жесткой экономии?

В этой передаче Макс Кайзер и Аласдер Маклауд из организации «GoldMoney» обсудят мировую финансовую систему, а также прокомментируют российско-китайские соглашения и решение Эквадора обменять золото на бумажные деньги.

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