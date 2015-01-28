Эльвира Набиуллина обсудила с депутатами возможность понижения ключевой ставки

Во вторник вечером глава банка России Эльвира Набиуллина встретилась с представителями парламентских партий и они вместе обсудили политику регулятора, в частности - возможность понижения ключевой ставки. Закрытое совещание прошло в офисе регулятора. По словам главы центробанка РФ, вероятность снижения ключевой ставки рассматривается только в ситуации, когда инфляция в стране замедлится. А этого пока не предвидится.

"Впечатление осталось от встречи позитивное. Естественно, не по всем позициям мы сошлись. Но многие вещи из того, что делает сейчас Центробанк, стали хотя бы понятны", - говорит замглавы фракции "Справедливой России" в госдуме Михаил Емельянов.

Напомним, что в эту пятницу, 30 января, состоится очередное заседание совета директоров центробанка, где, возможно, примут решение о понижении ключевой ставки.

"Совещание было закрытым. Те прогнозы, которые делались... мне не хотелось бы быть человеком, который их озвучивает. Это все-таки прерогатива Центрального банка", - добавил Емельянов.

По версии многих аналитиков, банк России пока не готов понижать ставку, пока инфляция в стране разгоняется такими темпами — вряд ли ставку снизят даже весной. В январе глава центробанка прямо говорила, что возможность снижения ставки рассматривается лишь с формированием устойчивой тенденции к замедлению роста цен.

"Совет директоров центробанка 30 января будет принимать решение об уровне ставки на основе оценки инфляционных рисков, текущего состояния экономики и прогноза ее развития", - такие слова Набиуллиной распространила пресс-служба банка России 21 января.



