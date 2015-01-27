«Роснефть» готова работать при цене на нефть не ниже $30 за баррель

Минимальной для «выживания» нефтегазовая компания «Роснефть» считает цену на нефть $30 за баррель — при цене еще ниже работа будет уже абсолютно нерентабельной. Об этом пишет сегодня РИА Новости, ссылаясь на слова советника президента компании Виктора Ишаева. Однако представитель компании добавил, что при такой низкой цене компания, естественно, не сможет формировать в том же объеме платежи в бюджет РФ, как при цене в $70.

«Сегодня ведутся серьезные работы по поиску партнеров и финансовых ресурсов, чтобы сохранить то достойное место в экономике России, которое компания занимает сегодня. Какой-то паники нет. Есть инвестиционные проекты на Дальнем Востоке», — заявил Виктор Ишаев.

Он сообщил, что в 2014 году «Роснефть» перечислила в бюджет налоговые платежи на сумму 3,05 трлн рублей, в 2013 году — 2,7 трлн рублей. За 2014 год все российские нефтяные компании вместе добыли 520 млн тонн нефти, из которых 215 млн — доля «Роснефти».

Сейчас большую роль для компании играют развитие дальневосточных проектов, особенно по добыче нефти на месторождении Северное Чайво на шельфе Сахалина (программа Сахалин-1), а также по строительству отвода от нефтепровода ВСТО-2 до Комсомольского НПЗ в Хабаровском крае и строительству Восточного нефтехимического комплекса в Приморском крае.

К 14:52 по мск фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $48,20 (+0,07%), WTI - на уровне $45,03 (-0,28%) за баррель.

