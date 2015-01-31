Этот китайский бренд стоит дороже, чем Alibaba

Прости, Alibaba. Пора подвинуться. Как выяснилось, интернет-портал Tencent теперь считается самым дорогим брендом в Китае — по данным исследовательской компании Millward Brown. По результатам исследования компания составила свой рейтинг корпораций, которые упорядочили по стоимости всех активов.

Компания Tencent оценивается в $66,1 млрд, ее стоимость выросла в два раза за 2014 год. Alibaba, так хваставшаяся своим рекордным публичным размещением, заняла всего лишь второе место, ее стоимость оценили в $59,7 млрд. Обе компании обогнали China Mobile, огромного оператора беспроводной связи, который занимал первое место во всех предыдущих версиях рейтинга.

Tencent была основана в Шэньчжэни 16 лет назад, является самым известным оператором и самая популярная их «часть» - служба обмена сообщениями с настольных компьютеров и мобильных телефонов - приложение WeChat. Фирма может похвастаться рыночной капитализацией в $160 млрд - больше, чем у Макдональдс, Boeing или American Express.

"Alibaba привлекла внимание всего мира со своим IPO, но и другие китайские бренды имеют глобальные амбиции и способности", - говорится в отчете исследования.

Millward Brown, которая принадлежит WPP, считают, что больше конкуренции им может составить Alibaba и Baidu - крупнейший поисковик в Китае.

Вот полный список из 10 самых дорогих китайских брендов:

1) Tencent

2) Alibaba

3) China Mobile

4) Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

5) Baidu

6) China Construction Bank

7) Sinopec

8) Agricultural Bank of China

9) PetroChina

10) Bank of China