Рубль во вторник утром укрепляется после вчерашнего провала

Российский рубль достаточно уверенно начал сегодняшнюю сессию и сильно подорожал утром вторника, даже несмотря на понижение кредитного рейтинга РФ агентством S&P. Рейтинговое агентство S&P вчера поздно вечером снизило рейтинг России до уровня ниже инвестиционного "ВВ+" - фактически до спекулятивного уровня.

К 10:30 по мск пара USD/RUB торговалась на уровне 67,58, пара EUR/RUB — на отметке 76,04. Спустя час за доллар уже дают 67,87 руб., за евро — 76,59 руб.

Вчера ночью пары приближались к пикам шести недель, доллар дошел до отметки в 69,30 руб., евро — до 77,90 руб.

"Вчера выскакивали наверх на вечернем рынке, где российских участников нет вообще, и пока текущие уровни выглядят адекватными, хотя я допускаю, что доллар сегодня может вновь подрасти, и даже при плоской динамике нефти, поскольку много негативных против рубля факторов, в том числе и возможное ужесточение западных санкций", - считает Сергей Романчук из Металлинвестбанка.

"Традиционные утренние продажи валюты от экспортеров, которые остаются под пристальным присмотром финансовых властей, способны нивелировать этот эффект и стабилизировать рубль", - говорит Дмитрий Полевой из банка ИНГ Евразия. Пока главным риском остается дальнейший выход иностранцев из российских активов, хотя многие, кто боялся потерь, скорее всего, уже закрыл свои позиции в прошлом году.



