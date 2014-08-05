Британский фунт вчера укрепился по отношению к доллару

Вчерашний рост валютной пары GBP/USD обусловлен техническими факторами, мы наблюдали отскок от уровня поддержки 1,6800. Небольшое влияние на ход торгов еще оказали данные по английскому строительному сектору.

Курс европейской валюты в ходе вчерашней сессии почти не изменился относительно доллара США. Валютная пара EUR/USD закрылась вчера с небольшим понижением на фоне слабой экономической статистики по еврозоне.

Сегодня, во вторник 5 августа, на ход торгов могут повлиять экономические данные по Британии и США. В 12:30 по мск будет опубликован индекс PMI для сферы услуг в Англии за июль. По прогнозам экономистов, индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг в июле немного вырастет – 58,1 против июньского значения 57,7. В случае отклонения от ожиданий курс фунта может заметно измениться.

Далее в 18:00 по мск ждем композитный индекс ISM для непроизводственной сферы США за июль. Эксперты считают, что должно быть увеличение активности в июле – 56,6 по сравнению с предыдущим месяцем 56,0. Сильный рост показателя окажет положительное влияние на американскую валюту.

Сейчас пара GBP/USD торгуется в зоне 1,6860. В случае сохранения позитивного экономического фона в Британии, рекомендуют наращивать длинные позиции.

По паре EUR/USD, которая сейчас торгуется в ценовом диапазоне 1,3400-1,3450, возможен рост к отметкам 1,3475 и далее в зону уровня 1,3500. Если говорить о среднесрочном прогнозе, то здесь более вероятным представляется сценарий падения котировки к отметкам 1,3300 и далее 1,3200.