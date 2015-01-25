Прогнозирование нефтяных цен – как новая народная забава.

С той только разницей, что от ее результата может зависеть собственное благополучие.

Так что же есть нефть в ее современном виде?

Для начала стоит напомнить, что еще сравнительно недавно, в 90-е, нефть больше походила на простой и понятный товар. Ее биржевую стоимость, как и любого другого товара определял баланс спроса и предложения, а так же запасы, технологии, политика экспортеров, военные конфликты.

Но затем нефть стала интересна финансовым рынкам, ввиду роста нефтяных деривативов – производных финансовых инструментов, в основе которых лежат нефтяные цены. Цены начали все теснее коррелироваться с фондовыми индексами и курсом доллара. «Бумажная нефть» стала свободно ходить по финансовым рынкам и институтам и участвовать в торговле.

Все это сделало нефть не просто товаром. Движение цены стало зависеть от хитросплетений корпоративных, национальных и геополетических интриг. Даже словесные интервенции – стали привычным делом. Даже некоторые прогнозы цены на нефть могут двигать ее в ту или иную сторону. Современная «биржевая» нефть все больше становится похожа на валюту. Такая же подвижная и непредсказуемая.

Словом, любые прогнозы, как и тысячу лет назад, являются прекрасным бизнесом, но как и тогда, никого ни к чему не обязывают. Крупные аналитические компании и целые правительственные институты, ежедневно занимаются анализом таких стратегических вопросов, и тем не менее, тщетно. Так, Credit Suisse и многие страны экспортеры еще совсем недавно пророчески заявляли, что трехзначные цены на нефть, это «новая норма». Спустя несколько недель цена упала ниже 100$.

Существует ли человек или организация, которые никогда не ошибаются в своих прогнозах? Маловероятно, по крайней мере миру о них ничего не известно.

Как заметил пятнадцать лет назад глава «Лукойла» Вагит Алекперов – «Цены на нефть – они от Бога». К слову сказать, один из его последних прогнозов не исключил цены в 25$.

P.S.

В довершении, хотел бы добавить кое-что от себя лично.

Нефть уже долгие годы властвует над умами и карманами людей. Но вечно так продолжатся не будет, и слова «всегда» или «никогда», в нашей жизни, не более чем фигура речи.

Так, на протяжении нескольких столетий по всему миру процветал китобойный промысел.

Китовый жир широко использовался в осветительных лампах, так как он сгорал медленно, не выделяя при этом дыма и неприятного запаха. Он использовался для изготовления свечей, как смазка для часовых механизмов, в качестве защитного покрытия на ранних фотографиях, а также как обязательный элемент при изготовлении лекарственных препаратов, мыла и косметики. Добыча этого ресурса шла миллионами баррелей в год.

Из-за повышенного спроса, охота на китов к середине XIX века привела к почти полному вымиранию этих животных. Китобойный флот США, например, в 1846 г. состоял из 735 судов, а к 1879 г. их осталось всего 39. Этот промысел практически полностью прекратилась, так как потерял какой-либо экономический смысл. Его убила более дешевая нефть.

Я не говорю, что нефть завтра исчезнет с мировой арены, нет. На нее завязана химическая промышленность, транспорт и электроэнергетика, но одного технологического рывка и политической воли достаточно, что бы мировой транспорт навсегда перестал быть привязанным к цене на нефть. Еще ряд аналогичных шагов могут вывести ее из числа рентабельных энергетических ресурсов, и после этого она просто потеряет свой сакральный смысл. Станет «рядовым», пусть и стратегическим, ресурсом. Таким же как газ, металлы или урановая руда.

Мы не можем знать, что будет завтра, но должны сделать все, что бы это не стало для нас полной неожиданностью.

BIE

