Microsoft присоединяет Revolution Analytics

Microsoft достигла соглашения, чтобы получить Revolution Analytics. Revolution Analytics- ведущий коммерческий провайдер программного обеспечения R, самого распространенного в мире языка программирования для статистических вычислений и прогнозирования. Мы заключаем эту сделку, чтобы помочь большему количеству компаний использовать мощность R для большего понимания данных на базе усовершенствованной аналитики.

Поскольку объемы данных непрерывно растут, организации всех видов - финансовые, производственные, здравоохранения, розничной продажи, исследований - нуждаются в мощных аналитических моделях для принятия управленческих решений. Это требует высокопроизводительного вычисления, которое "близко" к данным и соизмеримо с потребностями бизнеса в течение долгого времени. Одновременно, компании должны уменьшить затраты на обучение и использование интеллектуальному анализу данных, таким образом, больше сотрудников может использовать и извлечь выгоду из R.

Revolution Analytics предоставляет платформу для уровня предприятия для разработки и развертывания основанных на R аналитических решений, которые могут основываться на больших хранилищах данных Hadoop, и могут интегрировать с корпоративными системами. Revolution Analytics в R – это линейка продуктов, объединенная с опытными консультационными службами и обучением, помогает людям, и компаниям реализовать потенциал больших данных, используя нормальные статистические, научные методологии. Главными клиентами являются некоторые самые большие в мире банки и организации финансовых услуг, фармацевтические компании, организации консалтинговых услуг, производственные и технологические компании. Revolution Analytics является также важной частью сообщества R из более чем 2 миллионов пользователей во всем мире. Компания регулярно способствует проектам открытого исходного кода R, таким как ParallelR и RHadoop, и помогает поддержать больше чем 150 групп пользователей R во всем мире.