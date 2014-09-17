Каким болезням подвержены трейдеры?

Так уж сложилось, что в каждой профессии есть свои «профессиональные» болезни. Да, это своего рода издержки любой деятельности, и трейдинг - не исключение. И чем дольше человек занимается торговлей, тем больше заболеваний он может получить. Любой врач скажет, что любой недуг лучше предотвратить, чем лечить. Поэтому ознакомьтесь со списком возможных болезней, чтобы вовремя заняться профилактикой.

И хотя компьютер – это не шахта и не химическое производство, чтобы угрожать вашему здоровью, но поводов к появлению различных «болячек» можно найти массу. Начиная от неправильного положения тела за столом, плохого освещения, скудного питания, заканчивая всевозможными стрессовыми ситуациями, депрессиями и неврозами. Итак, с чем же может столкнуться торговец валютными парами?

Ухудшение зрения. Когда трейдер работает за компьютером, его глаза очень долгое время сфокусированы на мониторе. Глазные яблоки почти не двигаются, фокусное расстояние не изменяется — из-за этого начинает ухудшаться зрение, а глаза очень быстро устают. Профилактика — простая зарядка для глаз, известная еще со школы. Просто переводите взгляд с монитора на окружающие предметы, лучше всего - в окно. Необходимо также правильное освещение в помещении, оптимальная яркость на мониторе.

Головные боли. Эта проблема - из-за стресса, а также из-за редкого отдыха. Действительно, большая умственная нагрузка является особенностью торговли. Еще одна причина головных болей - эмоции. Старайтесь не допускать их, всегда действовать по расчету, а не на эмоциях, тогда вы будете спокойнее. Конечно, не забывайте, что здоровый сон жизненно необходим любому человеку.

Поверхностный сон. Здесь опять же мешает стресс. Дело в том, что когда трейдер ложится спать, перед его глазами часто появляется терминал с котировками, и он обеспокоен тем, что происходит на бирже. В итоге человек не может полностью расслабиться, это становится причиной недосыпаний, хронической усталости и психологических расстройств. Потом и проблемы с торговлей начнутся. Лучше всего установить правило – не думать о работе после того, как вы выключили компьютер. Время для трейдинга и время для отдыха должны быть всегда четко разделены.

Проблемы с суставами. Это заболевание может появиться из-за того, что трейдер длительное время сидит в одной позе перед компьютером. И потом постоянная работа с мышкой может привести к тоннельному синдрому кисти — а это боль в области запястья и ослабление кисти. Иногда может наблюдаться онемение. В качестве профилактики рекомендуют делать зарядку несколько раз в день - отходить от компьютера, двигаться, разминать суставы. Кроме того, рабочее место должно быть удобным.

Сколиоз. Эта самая актуальная проблема вообще всего современного общества, потому что большинство людей очень много времени проводят за компьютером и при этом не следят за своей осанкой. Такое нарушение в итоге способствуют искривлению позвоночника. Приобретите удобное кресло, отрегулируйте его так, чтобы во время работы спина была ровная. Также не рекомендуется постоянно облокачиваться на спинку кресла, поскольку при отсутствии нагрузки мышцы спины ослабнут.

Ослабление иммунной системы. Если вы целый день сидите в офисе или в квартире, то вы можете столкнуться с недостатком свежего воздуха или солнечных лучей. Это очень негативно влияет на ваш иммунитет. По возможности чаще выходите на улицу или выезжайте на выходные за город.

Из простых советов также могут помочь занятия спортом, например, езда на велосипеде, плавание или простая утренняя пробежка. Это позволит не только избежать ряда заболеваний, но также зарядит вас энергией на предстоящий день или поможет расслабиться после напряженной торговой сессии. В любом виде деятельности необходимо соблюдать баланс между работой и отдыхом, и для трейдера это особенно важно.