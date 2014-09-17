Центробанк постарается удовлетворить спрос на доллары

Центробанк активизирует свои ресурсы в сложившейся ситуации с нехваткой иностранной валюты. Регулятор объявил о запуске операций "валютный своп", которая продлится всего один день. В условиях острого дефицита валюты ЦБ постарается удовлетворить ажиотажный спрос.

Операция "валютный своп" подразумевает, что сначала ЦБ продает валюту контрагенту, а позже выкупает её обратно. Операции Банка России предусматривают два варианта расчета: "сегодня/завтра" (Today/Tomorrow) и "завтра/послезавтра" (Tomorrow/Spot). В первом случае объем операций будет составлять $1 млрд, а по второму варианту - вдвое больше. Уже известны и ставки, по которым данные операции будут осуществляться. По рублевой части сделки установлены на уровне ставка ЦБ минус 1%, по валютной на уровне 1,5%.



"Для совершения этих сделок будут использованы имеющиеся инструменты Московской биржи. Данные операции направлены на расширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной краткосрочной валютной ликвидностью и будут осуществляться по фиксированным процентным ставкам", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Из-за санкций Запада российские компании лишились возможности занимать валюту на открытом рынке, а вместе с тем и возможности рефинансировать текущие обязательства в евро и долларах. Ну а поскольку большая часть погашений приходится на сентябрь, именно в эти дни спрос на валюту особенно высок. На этом фоне накануне рубль обновил исторический минимум к доллару, достигнув отметки в 39 рублей за доллар. Однако после сообщений от ЦБ рубль начал отыгрывать утраченные позиции и по итогам дня в паре даже смог укрепиться на 0,15%.

Стоит отметить, что еще больший объем погашений до валютным долгам российским компаниям предстоит в декабре, но с учетом нововведений от Банка России можно предположить, что на валютном рынке паники в конце года удастся избежать.