Европейские фондовые индексы в четверг продолжают расти — все ждут заседание ЕЦБ

Фондовая Европа в среду подросла — весь рынок в ожидании, какое решение даст ЕЦБ сегодня вечером — запустит QE или нет. Сегодня индексы Европы продолжают умеренно расти.

Вчреа драйвером для роста были слухи, что руководство ЕЦБ обсуждает покупку активов на сумму более 50 млрд евро в месяц до конца следующего года, а эксперты ожидали количественное смягчение в объеме 550-600 млрд евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В среду сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 вырос на 0,61% - до 358,12 п. Британский индикатор FTSE 100 в среду увеличился на 1,63%, когда Банк Англии подтвердил единогласное решение Комитета по кредитно-денежной политике сохранить базовые процентные ставки в стране на текущем уровне. Сейчас индекс вырос еще на 0,21%. Французский индекс CAC 40 вырос вчера на 0,87%, сегодня — еще плюс 0,04%, а германский DAX увеличился на 0,41% (плюс еще 0,03% сегодня).

"Инвесторы пересматривают свои прогнозы в преддверии заседания ЕЦБ, - говорит аналитик Bankhaus Lampe KG Ральф Циммерман. - Вместе с тем в последнее время на рынке наблюдалось значительное ралли, и есть риск обратной тенденции".

Посмотрите, например, на акции тех компаний, которые вчера хорошо выросли - Alstom SA в среду вырос на 4% благодаря повышению выручки на 11% в III вартале, а сегодня еще плюс 0,10%. Но в то же время котировки акций нидерландского чипмейкера ASML Holding NV, которые вчера выросли на 2,5%, сегодня падают на 0,06%. Британское издательство Pearson Plc (которое выпускает газету Financial Times) поднялось вчера на 4,9%, а в четверг теряет 0,42%. Пивоваренная компания SABMiller Plc тоже вчера выросла на 3%, а сегодня идет вниз на 0,56%.