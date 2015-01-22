Американские рынки закрылись вчера на «зеленых» уровнях

В среду американские фондовые торги закрылись в основном ростом основных индексов.

Индекс S&P 500 вырос на 0,47% - до 2032,12 п., промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,22% - до 17554,28 п, а Nasdaq также увеличился на 0,27% — до 4667,42 п. Индекс S&P третий день подряд закрывается положительно, все его десять направлений закрылись в плюсе, во главе шел энергетический сектор (+1,83%). Последний вырос благодаря почти 3% отскоку цены на нефть WTI.

В том числе позитив на рынке обеспечивают надежды инвесторов на запуск QE в еврозоне — сегодня состоится совещание ЕЦБ, где могут объявить о запуске/переносе программы скупки гособлигаций.

Ходят слухи, что ЕЦБ готов скупить облигации на сумму 600 млрд евро. Однако, вчера немного напугал трейдеров канадский банк, который впервые с 1950 года снизил ставку с 1% до 0,75% из-за падения цен на нефть.