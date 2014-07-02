В Европе царит полный плюрализм, единая динамика отсутствует

В среду фондовые индексы Европы не показывают единых движений: они изменяются разнонаправленно. Фондовый рынок ждет завтрашнего заседания ЕЦБ, на котором должна будет определена монетарная политика региона. Судя по всему, основные движения начнутся после того, как информация о решениях ЕЦБ будет обнародована.

Пока к полудню по Москве Stoxx Europe 600 вырос на 0,1%, и теперь его значение составляет 342,28 пункта. Зато вчерашний его рост — в итоге на 0,9% - стал самым серьезным за минувшие два месяца. Подросли и DAX (+0,18% ), и FTSE (+0,19%). Сводный индекс крупнейших предприятий еврозоны - Dow Jones Euro Stoxx 50 — упал на 0,06%, а французский индекс САС 40 потерял целых 0,14%.

Дорожают акции крупных компаний: нидерландская Royal Park, крупнейший оператор нефтяных и химических хранилищ, прибавила 0,8%. Такой же рост показала BMW, после того, как прошел слух о том, что компания вложит почти миллиард долларов в строительство завода в Мексике. На 3% выросли акции датской компании Chr.Hansen Holding A/S на фоне прибыли, обогнавшей рыночные прогнозы. А вот французский оператор связи Orange SA потерял целых 2,8% после своего смелого и эгоистичного заявления о том, что компания не собирается вносить свой вклад в консолидацию телекоммуникационного рынка страны.