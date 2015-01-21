Евро готовит ралли.





22.01.2015 г. пройдет ралли по евро. Выходят сильнейшие новости, объявление о процентной ставке, а также состоится пресс-конференция ЕЦБ. Чего можно ожидать? Процентная ставка как была 0,05%, так и останется, и, возможно, стоит ожидать дальнейшего падения по паре EUR/USD, целью которого будет обновление низин, а именно, 1.459.





С чем это может быть связано?





1) со слабостью евро по отношению к другим валютам;

2) с укреплением доллара;

3) с неизменной процентной ставкой.





Также стало известно, что 21.01.15 ЕЦБ разыграл тендер на сумму 125 миллиардов евро. Естественно, они влиты в рынок, ну а 22.01.15 мы узнаем, куда пойдет распределение денег и кто одержал победу в тендере.





Но также можно ждать и альтернативный вариант: смену тенденции и, возможно, начало нового тренда. Так как все условия уже созданы для этого. Мое же мнение, что мы продолжим падение.



