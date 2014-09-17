Ключевые события и торговые идеи на 17 сентября

Предлагаем список ключевых событий среды, 17 сентября, и торговый план по валютным парам.

Ключевые релизы 17 сентября:

GBP: Уровень безработицы, протоколы заседания MPC (12:30 МСК)

EUR: Окончательный CPI (13:00 МСК)

USD: Базовый CPI (16:30 МСК), заседание и экономические прогнозы ФРС (22:00 МСК), пресс-конференция ФРС (22:30 GMT)

NZD: ВВП (02:45 МСК)

Торговые идеи:

Торговля в среду будет волатильной – вечером состоится заседание ФРС. Пока валютные пары замерли в ожидании этого события. Есть риск ослабления доллара, если Федрезерв не отправит рынкам ястребиного послания.

Пара EUR/USD консолидируется в ожидании важных событий этой недели (заседания ФРС и TLTRO от ЕЦБ в четверг). Торговый диапазон пары становится более узким. Ставим ордер sell stop на $1,2900 с целью $1,2810. Если заседание ФРС приведет к сжатию коротких позиций по паре, активируем buy stop на $1,3020 с целью $1,3100.

Пару GBP/USD ждет насыщенный торговый день. Согласно прогнозам, безработица в Великобритании снизилась, а индекс средней заработной платы подрос, однако снижение количество заявок на пособия по безработице, похоже, замедлилось. Не пропустите протоколы заседания Банка Англии – ястребиный тон окажет фунту временную поддержку накануне референдума в Шотландии в четверг. Пробой сопротивления $1,6300 приведет к тестированию сопротивления $1,6450.

По паре AUD/USD лучше всего держать длинную позицию от $0,9070 до $0,9110. Если австралиец не сумеет преодолеет уровень $0,9070, продаем с целью на $0,9000. Пара USD/CHF остается уязвимой с потенциалом снижения к $0,9260. Пара USD/JPY может скорректироваться к 106,00.