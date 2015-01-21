Европейские фондовые индексы закончили ралли, почти все падают

Фондовые рынки в Европе закончили четырехдневное ралли, когда инвесторы с надеждой ждали запуск QE от Европейского центробанка. Сейчас индексы падают, а евро в паре с долларом растет — к 16:38 по мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1604 (рост на 0,45%).

К этому времени немецкий индекс DAX снизился на 0,51%, британский FTSE 100 вырос на 0,67%, а французский CAC-40 упал на 0,38%.

Уже завтра состоится совещание ЕЦБ, которого ждут многие трейдеры и аналитики — оправдаются ли их прогнозы, что банк запустит свою программу количественного смягчения? Опрошенные Reuters трейдеры ждут, что ЕЦБ объявит о начале покупки гособлигаций на сумму 600 млрд евро, чтобы предотвратить дефляцию и стимулировать рост экономики еврозоны.

"Инвесторы наконец начали закладывать в котировки резкое падение евро. Мы отмечаем рост спроса на европейские акции, которые обгоняют Уолл-стрит с начала года", - сказал трейдер Saxo Bank Пьер Мартэн.

Индекс швейцарского рынка SMI упал на 2,32%, потому что рынок до сих пор не отошел от решения нацбанка на прошлой неделе.