Дедолларизация углубляется: Россия покупает золото и продает государственные ценные бумаги США

Золотой запас России в течение декабря 2014 года вырос на рекордную величину за последнее полугодие – более 46 миллиардов долларов (почти повторив рекордное пополнение апреля 2013). Оказалось, что за всеми разговорами о «распродаже» стоит лишь тот факт, что сниженные цены позволили России приобретать «не-бумажные» физические ценности с меньшими издержками. С другой стороны, для поведения России в последнее время характерна другая тенденция – снижение своих накоплений в обязательствах Казначейства США.



Главное, что удивляет экспертов – никто в западной прессе будто не замечает столь важных изменений, а именно, происходящей в последнее время в Китае и России постепенной замены бумажных активов на физические.



Многие комментарии говорят о «беспрецедентном» оттоке капиталов из России, однако, как объясняет Константин Гурджиев, западные аналитики забыли о некоторых существенных деталях. Центральный Банк России опубликовал данные об объемах оттока капиталов за 2014 год, которые вызвали радостную реакцию у политиков и экономистов в США, которые увидели в них свидетельство приближающегося краха российской экономики.



Цифры действительно ужасны: официальный чистый отток капитала составил около 151 миллиарда долларов, приблизительно в 2,5 раза превысив показатель 2013 года. В первом квартале 2014 года из России было выведено 48,2 миллиарда долларов США, во втором квартале темп оттока капитала снизился и показатель составил 22,4 миллиарда, чистый отток за третий квартал составил 7,7 миллиарда, а в четвертом квартале был зафиксирован рекорд – 72,9 миллиарда долларов. Таким образом, можно сделать очевидный на первый взгляд вывод о том, что в четвертом квартале 2014 года на волне кризиса из России было выведено больше капиталов, чем за весь 2013 год.



Однако, эти цифры нуждаются в некоторых разъяснениях, которые западные аналитики в сфере российской экономики предпочитают игнорировать.



- 19,8 миллиарда долларов в четвертом квартале 2014 года были направлены на осуществление мер по предоставлению новой ликвидности Центральным Банком России, расширившим линии валютного кредитования российских банков. Кто-то может предположить, что они не смогут вернуть полученные кредиты, однако с той же вероятностью можно предположить обратное. В первом случае, отток капитала не является обратимым, во втором – напротив, является.



- в течение первых трех кварталов 2014 года отток капитала был направлен на выплату банками своих обязательств перед иностранными кредиторами (необходимо вспомнить о санкциях, наложенных на банки во втором и третьем кварталах) в количестве 16,1 миллиарда долларов. Можно назвать это вывозом капитала, а можно – возвратом долгов. Первое звучит слегка угрожающе, второе нет, ведь выплата долгов улучшает банковский баланс. Агрегированные данные по выплате долгов за четвертый квартал отсутствует, однако на основе помесячных данных можно предположить, что этот показатель составил около 11,8 миллиарда долларов. Таким образом, можно констатировать, что произошла вынужденная продажа банковских активов с целью снижения долговой нагрузки в объеме 27,9 миллиарда долларов. Это может быть плохим признаком, а возможно – как раз наоборот. Кроме того, есть вероятность, что это просто более сложный процесс, чем тотальный вывоз капиталов, о котором кричат газетные заголовки на Западе.



- Объем продажи активов и выплаты долгов в небанковском секторе экономики был еще более значительным. Только в четвертом квартале 2014 года запланированные объемы погашения задолженности составляли 34,8 миллиарда долларов. При этом, никто не может уверенно утверждать, было ли это вынужденной мерой или нет.



Итак, только за третий и четвертый кварталы 2014 года сумма погашенной задолженности банков должна была превысить 45,3 миллиарда долларов, а в корпоративном секторе – более 72, 6 миллиарда. Проще говоря, это означает, что 118 миллиардов долларов или 78 процентов катастрофического оттока капиталов из России в 2014 году было направлено на погашение задолженности банковского и корпоративного секторов российской экономики. Вовсе не «бегство» инвесторов или вкладчиков, а частично вынужденная выплата долговых обязательств.



На этот процесс можно взглянуть и с другой точки зрения. Независимо от оценки европейской или американской политики во время глобального финансового кризиса и последовавшей большой рецессии, краеугольным камнем этой политики была продажа активов для уменьшения долговой нагрузки, то есть по сути выплата долгов. Россия не сама избрала эту политику, но была вынуждена к ней прибегнуть из-за введения санкций, ударивших по российским банкам и компаниям (включая и те, которые не были непосредственно внесены в санкционные списки), а также прекращения доступа к западным кредитным рынкам. Однако, если кто-то считает, что это и есть широко провозглашаемая катастрофа российской экономики, причиной которой стала политика Кремля, ему стоит задать себе пару вопросов об аналогичных мерах, осуществляемых в США и Европе.



А после этого, полезно было бы взглянуть еще раз на оставшиеся 33 миллиарда долларов оттока капитала. За ними — долларизация сбережений российских домохозяйств (конверсия рублей в доллары и другую валюту), курсовая разница сбережений в иных валютах, кроме доллара, изменение стоимости золотых запасов и т.п.



Авторы статьи советуют взглянуть на Грецию, иронически, разумеется. Да, показатели российской экономики пугающие. Да, погашение задолженности было вынужденным и крайне болезненным. Да, имел место гигантский отток капитала. Однако, нельзя не упомянуть о позитивных моментах: большая часть «бегства капитала», так широко обсуждаемого западными аналитиками, направляется на улучшение банковских балансов и снижение внешней задолженности России. Это трудно назвать катастрофическим явлением, не так ли? Ведь если это катастрофа, тогда … трудно отделаться от мысли о погашении внешних долгов Греции, Кипра, Испании, Италии, Ирландии, Португалии, Франции и так далее.