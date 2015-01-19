Падающий рубль представляет серьезную угрозу девяти странам

Газета The Guardian сегодня пишет, что слабеющий российский рубль угрожает стабильности экономик девяти стран, которые зависят от денежных переводов своих граждан, работающих в России.

Ссылаясь на данные Всемирного банка, газета оценивает потери этих стран на сумму более $10 млрд в этом году. Автор также добавляет, что многие мигранты из стран СНГ планируют покинуть Россию.

Более того, The Guardian уверяет нас, что в некоторых из этих стран падение курса рубля может спровоцировать политический кризис. Из-за того, что страны ближнего зарубежья тесно взаимосвязяны друг с другом, падение рубля оказывает влияние и на валюты этих стран. К примеру, обвал рубля уже привел к обесцениванию валюты Туркменистана, а теперь под угрозой стабильность казахстанского тенге.

Среди стран, которые могут сильно пострадать от слабого рубля, газета выделяет Армению, Грузию, Кыргызстан, Молдавию, Таджикистан, Украину, Литву, Азербайджан, Узбекистан. Как отмечает The Guardian, большая часть денежных переводов в эти страны — из России.

Сейчас пара USD/RUB торгуется на уровне 64,93, EUR/RUB — на уровне 75,330 - по данным investing.com.