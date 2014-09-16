Как сегодня поведут себя черное и желтое золото?

На товарно-сырьевых рынках вполне возможна коррекция нефти сорта Brent. По крайней мере, после вчерашнего полугодового минимума она оттолкнулась чуть вверх. В связи с неуверенностью рынков в том, что именно будет объявлено после заседания ФРС на этой неделе, доллар чуть просел. В результате нефть Brent может и вернуться в район 99,40 долларов за баррель, чуть отыграв потерянные позиции. Впрочем, коррекция эта будет разве что кратковременной, потому что фундаментальных причин для роста «черного золота» нет, а по миру наблюдается уменьшение экономической активности (а значит, и спад спроса на нефть).



Что касается золота настоящего, желтого, то оно чуть прибавило за вчерашний торговый день, и продолжает это делать сегодня. В среднесрочной перспективе причин для роста практически нет, зато в краткосрочных позициях у него есть все шансы подрасти вплоть до заседания ФРС. Ближайшая цель золота — 1240,35 доларов за тройскую унцию.



