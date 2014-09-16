Как сегодня поведут себя черное и желтое золото?

На товарно-сырьевых
рынках вполне возможна коррекция нефти
сорта Brent. По крайней мере,
после вчерашнего полугодового минимума
она оттолкнулась чуть вверх. В связи с
неуверенностью рынков в том, что именно
будет объявлено после заседания ФРС на
этой неделе, доллар чуть просел. В
результате нефть Brent может
и вернуться в район 99,40 долларов за
баррель, чуть отыграв потерянные позиции.
Впрочем, коррекция эта будет разве что
кратковременной, потому что фундаментальных
причин для роста «черного золота» нет,
а по миру наблюдается уменьшение
экономической активности (а значит, и
спад спроса на нефть).
Что касается золота настоящего, желтого, то оно чуть прибавило за вчерашний торговый день, и продолжает это делать сегодня. В среднесрочной перспективе причин для роста практически нет, зато в краткосрочных позициях у него есть все шансы подрасти вплоть до заседания ФРС. Ближайшая цель золота — 1240,35 доларов за тройскую унцию.