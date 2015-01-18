Где посмотреть график цены если рядом нет терминала?

Что делать если при себе нет торгового терминала, но срочно нужно посмотреть график? Думаю многие задавали себе такой вопрос и как раз именно в этом видео Вы получите ответ! Вы либо скачиваете терминал, что не всегда удобно либо смотрите движение цены онлайн.