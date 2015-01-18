Где посмотреть график цены если рядом нет терминала?

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Что делать если при себе нет торгового терминала, но срочно нужно посмотреть график? Думаю многие задавали себе такой вопрос и как раз именно в этом видео Вы получите ответ! Вы либо скачиваете терминал, что не всегда удобно либо смотрите движение цены онлайн.
Ссылки на онлайн графики:
https://www.tradingview.com/e/?symbol=EURUSD
http://www.forexpf.ru/chart/eurusd/
http://ru.investing.com/currencies/eur-usd-advanced-chart
http://www.mt5.com/ru/forex_charts/
http://www.freestockcharts.com/
Сайт торговой системы:
http://alievbs.com/
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