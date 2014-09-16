В Гонконге ураган, в Малайзии праздник, в остальной Азии - застой.

Азиатские рынки падают, а региональный сводный индекс сейчас находится на самой длинной полосе потерь начиная с 2002 года.

MSCI потерял 0,3% к 14.35 по токийскому времени, падая уже девятый день подряд. Золото прибавило 0,3%, а китайский юань потерял 0,25% после того, как уровень прямых иностранных инвестиций в Китае упал до четырехлетнего минимума. Утренние торги в Гонконге были отменены из-за тайфуна, а центральный банк Австралии заявил, что собирается контролировать риски от возрастающих цен на недвижимость.



Стивен Холмэрик, глава инвестиционных исследований рынков в сиднейском Государственном Глобальном управлении активами, заявляет: «Большой и интересный вопрос — изменит ли ФРС свою политику и укажет ли она на повышение процентных ставок на своем нынешнем заседании. Переходный период станет трудным для азиатских рынков. Я думаю, мы находимся в преддверии нескольких месяцев увеличенной волатильности на рынках».

Девять из десяти промышленных секторов Азиатско-Тихоокеанского региона отступили. На каждые три повысившихся акции приходится пять упавших.



Японский TOPIX потерял 0,2% (нивелируя пятидневный прогресс). Kospi, австралийский S&P/ASX и новозеландский NZX упали на 0,24. Hang Seng практически не изменился (что и неудивительно: биржа в Гонконге была закрыта большую половину дня из-за тропического урагана), равно как и Shanghai Composite. Рынки в Малайзии закрыты на праздник.

China Mobile Ltd, крупнейшая телефонная компания в мире, потеряла 1,5%. Ramsay Health Care Ltd. потеряла 3,4% в Сиднее. А вот Softbank Corp., один из основных инвесторов крупнейшего электронного коммерсанта Китая, Alibaba Group Holding Ltd, прибавил 3,6% на Токийской бирже. Это случилось после того, как Alibaba опять подняла сумму, которую планирует получить от IPO (до 21,8 млрд долларов).

Биотехнологические компании - в плюсе: японцы успешно пересадили сетчатку глаза, выращенную из стволовых клеток. На этом фоне две крупных медицинских компании взлетели практически до небес: 17% прибавила Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd и на 9,1% подскочила Cellseed Inc.



