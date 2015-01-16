Нефть растет — прогноз добычи МЭА снизился

В пятницу после обеда нефтяные котировки выросли, когда появились новости о том, что Международное энергетическое агентство снизило прогноз добычи нефти в мире на 2015 год. Об этом пишет Bloomberg.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте к 15:17 по мск торговались на уровне $49,78 за баррель. Фьючерса на WTI с поставкой в феврале дошли до отметки $47,49 за баррель.

Международное энергетическое агентство пересмотрело прогноз добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК. По оценкам агентства, объемы добычи снизятся на 350 тыс. баррелей в сутки - до 57,5 млн. В то же время, прогнозируется рост спроса на нефть стран-участниц ОПЕК в 2015 году на 300 тыс. баррелей в сутки - до 29,2 млн. Ко второй половине года объем спроса вырастет еще до 29,8 млн баррелей в сутки.

"Рынок крайне перекуплен и находился в ожидании малейшего сигнала для роста котировок, - замечает старший аналитик нефтяного рынка в Energy Aspects Амрита Сен. - МЭА четко заявило, что низкие цены на нефть приведут к замедлению роста добычи. Они понизили прогноз по Канаде и Колумбии и упомянули про сланцевую нефть".

По мнению 21 из 40 опрошенных Bloomberg аналитиков, нефть WTI продолжит дешеветь на следующей неделе, и только 11 экспертов ждут роста котировок.